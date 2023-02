Servizio civile, Avis MB cerca quattro volontari

Avis Monza e Brianza cerca quattro giovani da inserire nel proprio organico attraverso il bando del Servizio Civile Universale. Sono questi gli ultimi giorni utili per rispondere al bando per il Servizio Civile Universale. Ventidue, in tutto i posti messi a disposizione da Avis in Lombardia. Di questi quattro al Provinciale Monza e Brianza, per l’esattezza due presso Avis Vimercate e due presso Avis Limbiate.

Servizio civile, Avis MB: giovani in rete per promuovere il dono

“Il dono che serve, nel Nord” è il titolo scelto per il progetto di quest’anno, i progetti del bando, infatti, sono suddivisi per aree geografiche. L’obiettivo condiviso è dare un fattivo contributo alla realizzazione del programma “Giovani in rete per promuovere il dono“. Il bando si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni di età. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 10 febbraio 2023.

Servizio civile, Avis MB: «Una occasione importante»

«Credo che sia un’occasione importante per i ragazzi – ha sottolineato Gianluigi Molinari, presidente di Avis Provinciale Monza e Brianza – l’impegno lavorativo è bene conciliabile con l’università e durante l’anno di Servizio Civile i ragazzi hanno modo di frequentare corsi di formazione legati alle Competenze europee tutti opportunamente certificati». Un impegno da volontario, ma retribuito, e sicuramente molto formativo. «I ragazzi vengono coinvolti soprattutto in attività di formazione nelle scuole – ha proseguito Molinari – ma non manca anche la pratica amministrativa di supporto alla segreteria». Insomma una bella opportunità. Per aderire al mando basta consultare il sito www.avis.it/it/servizio-civile.