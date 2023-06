Seregno: “Vado al supermercato con la pistola a risolvere una questione”

Prima ai Servizi sociali per un colloquio, poi l’uscita dagli uffici riferendo che sarebbe andato all’Esselunga con una pistola per risolvere “una questione con qualcuno”. Si tratta di un uomo di 54 anni di Seregno che in effetti, poco dopo, è stato rintracciato al supermercato: sul posto, nel pomeriggio di mercoledì 31 maggio, i carabinieri della sezione radiomobile, allertati dal personale comunale.

Al supermercato, senza pistola: bloccato dall’Arma

Al supermercato, in effetti, l’uomo c’era andato: trovato in stato di agitazione, aveva iniziato ad aggredire clienti e dipendenti del negozio, per poi cercare di allontanarsi dopo avere negato le proprie generalità ai militari. I tentativi di calmarlo, di identificarlo, la risposta a spintoni per tentare di lasciare il supermercato. È stato allora che i carabinieri lo hanno immobilizzato e perquisito, verificando che armi, con sé, non ne aveva. Risultato: il trasporto all’ospedale di Desio per accertamenti psichiatrici e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.