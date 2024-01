Seregno, undicenne investito mentre attraversa via Montello sulle strisce pedonali

È stato trasportato in codice verde all’ospedale di Desio l’undicenne che, mercoledì 31 gennaio, è stato investito a Seregno, poco dopo le 14, mentre attraversava la via Montello sulle strisce pedonali, da un’autovettura che fortunatamente viaggiava a velocità molto ridotta. Il suo conducente era un 37enne residente nel milanese, che ha dichiarato di non essersi accorto della presenza del giovane studente.

Incidente: il conducente negativo all’alcoltest

Sul posto, subito dopo l’allarme, si sono portate un’ambulanza, un’automedica e la polizia locale, che ha provveduto a sottoporre l’automobilista all’alcoltest, risultato negativo.