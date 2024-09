Seregno, una donna guida con una patente falsa: la polizia locale la scopre durante un controllo

Nella tarda serata di lunedì 16 settembre, il personale del corpo della polizia locale di Seregno, impegnato in controlli di rito sul territorio, ha effettuato una verifica su un veicolo, condotto da una donna, cittadina italiana di origini polacche, 39 anni, residente a Paderno Dugnano. In questo contesto, la donna ha esibito una patente di guida polacca, che ha subito indotto gli agenti presenti, alcuni dei quali formati in materia di falso documentale, a pensare che il documento non fosse genuino. Per questo, si è proceduto a verifiche mediante lenti e raggi ultravioletti.

Polizia locale: previsti denuncia, sanzione e fermo amministrativo del veicolo

L’approfondimento ha permesso di accertare che la patente era falsa. La donna, che proprio lunedì 16 settembre festeggiava il suo compleanno, ha quindi raccontato di essere passata indenne in numerosi controlli, prima appunto di essere scoperta. Il documento le è stato sequestrato e per lei è scattata una denuncia all’autorità giudiziaria. Inoltre, nei suoi confronti è stata elevata una sanzione per guida senza patente, che prevede il pagamento in misura ridotta di 5mila 100 euro, mentre la vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.