Seregno, un uomo trovato senza vita nei sotterranei dell’ospedale

Carabinieri e personale sanitario si sono portati nel pomeriggio di martedì 22 agosto all’ospedale di Seregno, in via Trabattoni, dove nelle cantine è stato rinvenuto un uomo senza vita. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un senzatetto (non sarebbero stati rinvenuti documenti) che avrebbe verosimilmente trovato rifugio nei sotterranei del nosocomio. Il decesso sarebbe avvenuto qualche giorno fa.

Seregno, dalle prime indagini sarebbe deceduto per cause naturali

Ignote al momento le cause della morte anche se parrebbero escluse condotte violente. Fonti dell’Arma ipotizzano “cause naturali“. Sul luogo, completamente off-limits, giunti dal Comando provinciale di Monza uomini del reparto Scientifico dell’Arma per gli accertamenti del caso oltre che il medico legale.