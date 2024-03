Seregno, Teodora Comito riceve il premio “Mimosa” per il suo impegno imprenditoriale

In occasione dell’annuale festa della donna, venerdì 8 marzo, nell’ambito di una serata ospitata da “L’Auditorium” di piazza Risorgimento, l’amministrazione comunale di Seregno ha consegnato a Teodora Comito il premio “Mimosa”, che dal 2004 sottolinea l’impegno delle donne sul territorio. La cerimonia ha preceduto un concerto musicale, con protagonisti Lorena Gioia ed i “Blues Revenge”.

Premio “Mimosa”: la storia della vincitrice

L’intervento di Teodora Comito sul palco

Comito, nata in una famiglia di origini calabresi e cresciuta in Brianza, è una figura che era già salita alla ribalta delle cronache recentemente. Il suo “Studio della Moda” ha infatti realizzato gli abiti indossati da Angelina Mango durante l’ultimo festival della canzone di Sanremo, che l’artista ha vinto. Per l’azienda con sede in via Copenaghen, che ha vestito anche Michelle Obama e Beyoncè, si è trattato di bis, poiché aveva già accompagnato sul palco del teatro Ariston i “Maneskin”, trionfatori nel 2021. «Per aver costruito con lavoro e costanza una realtà imprenditoriale di eccellenza» recita la motivazione del premio, letta dall’assessore Elena Galbiati, con al fianco le colleghe Laura Capelli e Federica Perelli.

La foto di gruppo finale, con gli amministratori, la vincitrice ed i suoi collaboratori

«Sono orgogliosa e grata -ha commentato dopo aver ricevuto la targa Comito-. Grazie a tutte le ragazze che lavorano con me e che mi hanno onorato della scelta di stare con me». Soddisfatto anche il sindaco Alberto Rossi, che nel suo intervento, accanto agli elogi all’imprenditrice, ha evidenziato che «le donne sono da sempre la categoria più discriminata. Ancora oggi, il divario di salario con gli uomini è del 13 per cento».