Seregno sperimenta l’Ecovan per i piccoli rifiuti domestici

Da sabato 1 ottobre a Seregno, Gelsia Ambiente mette in funzione in via sperimentale il nuovo Ecovan in piazza del Mercato di via Fratelli Dandolo. Si tratta di un mezzo attrezzato e itinerante che, dalle 8 alle 12, raccoglierà quei piccoli rifiuti domestici pericolosi che, per le loro caratteristiche, non possono essere inseriti nei contenitori della raccolta porta a porta. Il servizio è totalmente gratuito e permetterà ai cittadini di non doversi recare alla Piattaforma Ecologica, offrendo un doppio servizio di conferimento e garantendo al contempo il corretto percorso di recupero di questi rifiuti.

Seregno: Gelsia Ambiente e il Comune

Il presidente di Gelsia Ambiente Sandro Trabattoni ha spiegato: “È un esempio di come i servizi di Gelsia Ambiente siano sempre in evoluzione per essere vicini alle esigenze della cittadinanza, assicurando il rispetto di alti standard qualitativi e di raccolta differenziata”.

Giuseppe Borgonovo, assessore alle Politiche Ambientali del Comune ha aggiunto: “La presenza dell’Ecovan in concomitanza con il mercato settimanale rappresenta non solo un servizio aggiuntivo per la cittadinanza, ma anche un importante strumento di promozione di comportamenti ecosostenibili in ambito domestico. Ringrazio Gelsia Ambiente che, per il conferimento di piccoli oggetti, offre ai cittadini una opportunità alternativa ed ulteriore rispetto alla piattaforma ecologica”.