Seregno: sparatoria in strada, uomo 56 anni ferito in inseguimento

Decine di bossoli a terra e un ferito. Un uomo di 56 anni, classe ’67, è stato colpito martedì mattina a Seregno in via Wagner in una sparatoria a colpi verosimilmente di pistola: inseguito e inseguitori erano in auto che poi sarebbero state coinvolte in un tamponamento con anche un camion. È successo intorno alle 11.15, quando è scattato l’allarme alle ambulanze in codice rosso.

Seregno: decine di colpi sparati in strada, uomo ferito alla schiena

L’uomo, di origini calabresi e residente in città, era con altre due persone; sarebbe stato raggiunto da due colpi, uno alla schiena e non sarebbe in pericolo di vita e sarà operato.

Sono in corso le indagini dei carabinieri, anche per chiarire chi l’abbia trasportato all’ospedale di Desio dove è stato soccorso: all’arrivo dell’ambulanza dell’uomo, che si era portato in via Locatelli, era rimasto solo il sangue per terra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seregno Seregno e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Monza, coordinati dalla locale Procura della Repubblica. Intervenuti anche i carabinieri delle investigazioni scientifiche per i rilievi tecnici sul campo.