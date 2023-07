Seregno: incidente e allarme sparatoria, via Wagner chiusa per indagini

Ambulanze, vigili del fuoco carabinieri martedì mattina a Seregno. Via Wagner chiusa poco prima delle 12 a causa di un incidente stradale con allarme per una sparatoria. Tutto è iniziato intorno alle 11.15 con le ambulanze di Giussano e Meda allertate in codice rosso.

Seregno: incidente e allarme sparatoria tra le vie Wagner e Locatelli

Seregno evento via Wagner

In via Wagner, che collega Seregno a Meda, si è registrato un tamponamento con tre mezzi coinvolti, un camion e due auto. Parallelamente, non è ancora chiaro se collegato a questo evento, è partito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) un allarme per un uomo ferito da arma da fuoco che si sarebbe riparato nella vicina via Locatelli prima di dileguarsi.

Seregno: incidente e allarme sparatoria, i soccorsi e la Scientifica

All’arrivo dei soccorsi del ferito sarebbe rimasto solo il sangue per terra. Allertati i carabinieri e la anche la Scientifica. Indagini in corso nelle due strade che sono state chiuse al traffico per permettere le operazioni in sicurezza.