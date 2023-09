Seregno, soddisfacente il bilancio di attività in estate del corpo della polizia locale

«Seregno è una città sicura». Lo ha detto Giovanni Dongiovanni, comandante della polizia locale, nella conferenza stampa in cui, giovedì 28 settembre, nella sala di rappresentanza di palazzo Landriani-Caponaghi a Seregno, sono stati presentati i dati di attività del corpo nel periodo compreso tra l’1 giugno ed il 19 settembre. In questo frangente, sono stati refertati settanta incidenti stradali, con centododici persone coinvolte, di cui trentasei rimaste ferite, mentre le sanzioni per le violazioni al codice della strada sono state 5mila, le persone denunciate in stato di libertà per aver commesso un reato sono state venti e quelle sottoposte a fermo per identificazione tredici. Il totale degli interventi effettuati è stato invece di 3mila 653, di cui novantacinque in ausilio di carabinieri o vigili del fuoco, trecentocinquanta per problematiche di circolazione stradale, sessanta per danneggiamenti, duecentotré per schiamazzi, dieci per segnalazioni di ubriachezza molesta, quattro per principi di rissa, quattro per soccorso a persone colpite da malore e quattro per interventi per persone in stato di alterazione. I posti di controllo predisposti sono stati inoltre cento, mentre gli interventi di sicurezza urbana, con le pattuglie inviate in luoghi dove erano state segnalate situazioni di insicurezza, sono stati duecentoquarantasette.

Polizia locale: raddoppiato l’organico per l’attività della polizia di quartiere

Da sinistra, Giovanni Dongiovanni, Alberto Rossi e William Viganò

Di rilievo, in questo contesto, risulta l’attività della polizia di quartiere, con gli agenti, il cui organico è stato raddoppiato, portandolo da due a quattro unità, che hanno raccolto e trattato quaranta esposti. «L’obiettivo -ha commentato ancora Dongiovanni– è arrivare ad avere otto agenti impiegati in questo settore». Tra le novità, anche l’istituzione di un ufficio dedicato alle sanzioni per le violazioni al codice della strada e quella della pattuglia appiedata in centro. Dal prossimo capodanno, poi, l’orario di lavoro abbraccerà l’arco temporale dalle 7 alla 1 del giorno successivo, mentre la domenica gli operatori saranno in servizio fino alle 21, in modo da garantire una copertura ancora più capillare del territorio.

Polizia locale: i lavori per la nuova caserma alle battute finali

«Siamo soddisfatti dei risultati -ha spiegato il vicesindaco William Viganò-. Alla fine della passata legislatura, avevamo approvato il nuovo regolamento di polizia urbana, che ha consentito di procedere in estate con trenta ordini di allontanamento. Oggi il personale conta su quarantadue persone, ma l’obiettivo è arrivare presto a quarantacinque». Per parte sua, il sindaco Alberto Rossi ha concluso affermando che «la ditta che sta provvedendo alla realizzazione della nuova caserma in via Messina ci ha chiesto una proroga, che noi abbiamo concesso, spostando la scadenza dal 30 settembre al 31 ottobre. Siamo fiduciosi che si possa chiudere a breve».