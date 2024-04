Seregno, si inaugura al Cfp Pertini l’impresa formativa “Good Bakery”

Per il centro di formazione professionale che, in via Monte Rosa a Seregno, è intitolato a Sandro Pertini, si avvicina un momento molto significativo. Giovedì 11 aprile, a mezzogiorno, è infatti stata calendarizzata l’inaugurazione di “Good Bakery”, impresa formativa destinata ad offrire una nuova esperienza di qualificazione professionale agli studenti iscritti al corso per operatore-tecnico delle produzioni alimentari, della lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno. I giovani frequentatori avranno così l’opportunità di mettersi alla prova sul campo, quali protagonisti del processo di produzione, ma anche della vendita diretta dei prodotti che andranno a realizzare, dolci o salati che siano.

Inaugurazione: il programma della mattinata

L’inaugurazione, come detto, è prevista giovedì 11 aprile, alle 12. Saranno presenti nella circostanza Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Patrizia Palmisani, prefetto di Monza e Brianza, Alberto Rossi, sindaco di Seregno, e Marcello Correra, amministratore unico di Afol Monza Brianza. Dopo il taglio del nastro e gli interventi istituzionali, sono contemplati i ringraziamenti, uno show cooking ed un rinfresco, a cura degli studenti del corso per operatore-tecnico delle produzioni alimentari, della lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno.