Seregno, rubati fanali e cruscotti da tre Audi nel parcheggio interrato comunale

Continuano senza sosta i vandalismi a danno degli automobilisti, al primo piano interrato del parcheggio di piazza Risorgimento di proprietà del comune di Seregno. Nella mattinata di martedì 18 aprile, intorno alle 8.30, in tre hanno trovato la sgradita sorpresa di vedere la loro auto, tutte di marca Audi, con finestrini rotti e cruscotto e fanali asportati. Notevoli i danni. Dell’episodio si è accorto il consigliere comunale Tiziano Mariani che, recatosi per ritirare la vettura aziendale, ha notato i danni e ha subito informato dell’accaduto la Polizia Locale e i Carabinieri.

Un’altra Audi presa di mira dai ladri a Seregno

Seregno, il consigliere comunale Mariani: “Più telecamere e accesso chiuso con cancelli”

I pezzi asportati sembra che, negli ultimi mesi, abbiano acquisito un valore enorme e siano destinati al mercato nero dei ricambi d’auto. Notevole è stata l’indignazione dei proprietari nel vedere i danni arrecati ai loro mezzi che tra l’altro dovranno restare fermi in attesa del ripristino dei pezzi mancanti per poter circolare in maniera regolare. “Le due telecamere presenti non sono sufficienti– ha detto Tiziano Mariani– occorre installarne altre a metà del parcheggio, ma soprattutto è necessario e urgente chiudere coi cancelli gli accessi pedonali nelle ore serali e coloro che devono recarsi a ritirare la loro vettura possano aprire col biglietto come avviene in tutti i parking interrati di Milano”.