A Seregno si è spento all’età di 90 anni Alberto Giussani, meccanico di numerosi corridori ma soprattutto conosciuto e apprezzato per la sua attività svolta al fianco di Giacinto Santambrogio (1945-2012), ciclista professionista dal 1969 al 1979 e vincitore, tra l’altro di due tappe al Giro d’Italia e altrettante al Tour: ha lavorato con lui soprattutto nelle corse su strada più importanti.

Giussani era diventato anche punto di riferimento per i numerosi corridori e cicloamatori ai quali dedicava assistenza nell’officina in piazza Lazzaretto di Seregno. Con le sue capacità nel migliorare e perfezionare le biciclette degli atleti, Giussani è stato per molti anni il meccanico ufficiale della gloriosa Salus Seregno presieduta dall’indimenticato Giuseppe Meroni. E tutti a Seregno lo conoscevano.

Lascia la moglie Anna, i figli Simona e Marco, la nipote Viola e il genero Angelo. La cerimonia funebre è prevista mercoledì 29 gennaio, a Seregno, nella chiesa parrocchiale del Lazzaretto, alle 10.