Seregno, operaio in ospedale dopo un grave infortunio sul lavoro in via Messina

È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza l’uomo di 54 anni che martedì 20 giugno, alle 8 circa, è stato vittima di un grave infortunio sul lavoro in via Messina a Seregno. Secondo quel che è stato possibile ricostruire sulle prime, l’operaio si stava muovendo sul cestello della piattaforma di un autocarro, parcheggiata sul margine dell’arteria, per tinteggiare l’esterno di un immobile, quando il braccio elevatore è stato impattato dal cassone di un furgone in transito. L’urto ha sbalzato il cinquantaquattrenne, che è precipitato nello spazio attiguo ad un capannone sul lato opposto.

Infortunio sul lavoro: sul posto anche polizia locale ed Ats

L’immediato allarme ha portato sul posto un’ambulanza di Seregno soccorso, attivata appunto con il codice rosso, un’automedica, i vigili del fuoco, la polizia locale ed i tecnici dell’Ats, per i rilievi richiesti dall’infortunio sul lavoro. Le condizioni dell’operaio sono apparse subito molto serie ai soccorritori del 118: ha riportato un trauma cranico, uno alla schiena e traumi agli arti superiori ed inferiori.