Seregno, odissea finita: i residenti nell’edificio di viale Edison possono tornare a casa dopo i danni del nubifragio

Dopo i residenti nel condominio al civico 11 di via don Gnocchi, anche gli abitanti nello stabile ai civici 56 e 58 di viale Edison possono tornare a casa. Lunedì 9 ottobre, infatti, il sindaco di Seregno Alberto Rossi ha revocato l’ordinanza con la quale, a fine luglio, aveva previsto lo sgombero della palazzina, gravemente danneggiata lunedì 24 luglio, in occasione della tromba d’aria che aveva investito la zona sud del territorio locale.

Maltempo: un calvario durato più di due mesi

In quell’occasione, il tetto dell’edificio di via don Gnocchi 11 era stato scoperchiato dalle raffiche di vento ed in parte era finito contro la costruzione a fianco, di cui in più punti erano state danneggiate le pareti. I residenti, dopo una prima accoglienza di fortuna nel vicino oratorio Sant’Ambrogio, erano stati sistemati alla Casa della Carità oppure si erano rivolti a parenti ed amici. Proprio il danneggiamento delle strutture murarie ha reso in questo caso più lunghi i lavori di sistemazione.