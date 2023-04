Seregno, morto investito gatto della colonia felina: appello a eventuali testimoni

La colonia felina di via Togliatti a Seregno di nuovo oggetto di un episodio contro gli animali scoperto la mattina di Pasqua. A denunciare l’accaduto è la presidente dell’associazione “Cani Mici per Amici”, Alessia Resnati, che si occupa di questa colonia.

Seregno, morto investito gatto della colonia felina: le parole della presidente di Cani Mici per Amici

«Vi scrivo per denunciare quanto è accaduto alla nostra colonia felina di via Togliatti a Seregno, già oggetto di gravi atti di vandalismo che avevano distrutto tutte le casette dei gatti a gennaio 2022, a seguito dei quali il Comune aveva apposto dei cartelli a segnalazione della colonia, poi distrutti anche quelli – spiega la presidente – la mattina di Pasqua, ci siamo trovati di fronte una scena terribile, un micio della colonia di circa 7 anni è stato trovato morto investito, probabilmente l’investimento è avvenuto nella tarda serata di sabato sera. È il terzo gatto rinvenuto morto da quando seguiamo la colonia, eppure si tratta di una via chiusa, dove le auto dovrebbero tenere una velocità ridotta».

Seregno, morto investito gatto della colonia felina: appello per eventuali testimoni

La presidente rivolge un appello ad eventuali testimoni affinché si possa risalire ai responsabili.

«Sì, la segnalazione vuole essere anche un appello per trovare i responsabili qualora ci fossero testimoni dell’accaduto, in modo da poter procedere con la denuncia, il nostro contatto è il 3398616769 – spiega – in ogni caso i carabinieri sono stati allertati perchè chi investe un animale ha l’obbligo di soccorrerlo e allertare la Polizia Locale e le forze dell’ordine».

Seregno, morto investito gatto della colonia felina: vandalismi in passato

L’investimento del gatto appartenente alla colonia felina di via Togliatti riaccende i riflettori sulla zona, già colpita in passato da atti di vandalismi gravissimi che, come si ricorderà, avevano scosso tutti coloro, volontari in primis, che si occupano della tutela delle colonie feline. Un luogo ancora minacciato dalla cattiveria delle persone.