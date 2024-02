Seregno, l’istituto Bassi lavora al rilancio del corso serale di amministrazione, finanza e marketing

«Ci stiamo prodigando nell’ottica di arrivare all’istituzione di un terzo corso, che sia aperto a svariate tipologie di utenti, da chi non ha conseguito il diploma in tempo utile, al lavoratore che invece ha la necessità di progredire nella sua qualifica, all’adulto che vuole rimettersi in gioco ed allo straniero che si vuole meglio inserire nel tessuto sociale». Luigi Sabino, dirigente dell’istituto Bassi di via Briantina a Seregno, commenta così il progetto di rilancio del corso serale dell’indirizzo di amministrazione, finanza e marketing, che rilascia profili con competenze nel campo dell’economia nazionale ed internazionale, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e dei processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing e dei prodotti assicurativo-finanziari. «Attualmente -continua il dirigente- i corsi scontano un momento di fatica, ma in realtà sono un’opportunità per l’ingresso ed il miglioramento della propria posizione nel mondo del lavoro, avendo le lezioni una vocazione occupazionale ed alla soluzione delle problematiche. Come del resto è normale che sia, poiché siamo consapevoli che dal corso serale non ci si aspetti una didattica classica».

Corso serale: le sue peculiarità a livello operativo

Alle competenze già citate, il corso serale ha il merito di integrare quelle linguistiche ed informatiche, con la finalità di fornire allo studente le nozioni per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione, sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. Gli sbocchi professionali possibili sono la libera professione, l’impiego in aziende pubbliche e private in vari settori, tra i quali quelli commerciale, fiscale, assicurativo e contabile, con un’attenzione particolare alla gestione della produzione ed alla promozione dei prodotti. «Per l’anno scolastico 2024-’25 -riprende Sabino-, è in corso di valutazione un anticipo dell’orario di inizio delle lezioni, con il suo passaggio alle 17. L’ottica è quella di una valorizzazione di una proposta che si sposa perfettamente, per le sue caratteristiche e la sua costituzione, con la modernità che sta investendo il tessuto scolastico e della formazione». Tra le materie di studio, troviamo italiano, storia, inglese, una seconda lingua straniera, diritto, economia politica e scienza delle finanze, matematica ed informatica, matematica applicata, economia aziendale, scienze integrate e geografia. «Un aspetto molto importante da sottolineare -chiosa ancora il dirigente scolastico-, se non addirittura fondamentale, consiste nel fatto che il percorso formativo permette il riconoscimento dei titoli e delle competenze che vengono acquisiti sul luogo di lavoro. Il nostro desiderio è ora quello di consolidare quest’esperienza, che per il nostro istituto costituisce un fiore all’occhiello ormai da tempo, pur come detto in un momento di difficoltà, arrivando a formare una quinta ed una o due terze. Questa tipologia di offerta formativa rientra anche nell’ambito di un dialogo sempre più stretto e sempre più costruttivo con le aziende del territorio in cui la nostra scuola è inserita».

Corso serale: i riferimenti per le informazioni

Per informazioni ed iscrizioni, occorre telefonare allo 0362/ 326.102, consultare il sito internet www.iisbassi.edu.it o inviare una mail all’indirizzo mbis049009@istruzione.it.