Seregno, la polizia locale sventa un raduno motoristico non autorizzato in via Strauss

Venti ragazzi identificati, maggiorenni o minorenni, tutti residenti nella zona, con il corollario di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un totale di quasi 10mila euro, accompagnate dall’applicazione di due fermi amministrativi e due sequestri di mezzi e dal ritiro di una targa. Inoltre, una persona è stata contravvenzionata per guida senza patente, un ciclomotore è risultato truccato, altri veicoli non erano mai stati immatricolati e quindi non avrebbero potuto circolare, mentre alcuni ancora erano privi di assicurazione e revisione. È l’esito dell’operazione che sabato 13 gennaio la polizia locale di Seregno ha condotto nella zona artigianale di via Strauss, al confine con Lissone, dopo che nei giorni precedenti, sui social, era stata riscontrata la presenza di una locandina, che promuoveva un raduno di giovani scooteristi e motociclisti, promosso da un’associazione inesistente ad una verifica, che avrebbe chiamato i partecipanti, in pausa pranzo, a misurarsi in accelerazioni, impennate ed altre manovre spericolate. L’appuntamento, a tratti, ricalcava quello svoltosi nel marzo dello scorso anno a Biassono, in cui un motociclista perse la vita.

Polizia locale: l’operazione è stata studiata nei minimi dettagli

Un altro momento dell’operazione

Il corpo della polizia locale di Seregno, comandato da Giovanni Dongiovanni, non ha sottovalutato l’allarme ed ha rilevato la fondatezza del pericolo. Per questo motivo, è stato predisposto un servizio ad hoc, con l’impiego degli equipaggi del nucleo di sicurezza urbana e di quello autoradio. L’area è stata monitorata con scooter privi di livree ed un veicolo in borghese, nel contesto di un’operazione pianificata per evitare pericolosi inseguimenti e fughe. Non appena una ventina di giovani si è avvicinata con i propri veicoli, così, le autoradio sono intervenute, con il supporto anche di un equipaggio della locale stazione dei carabinieri.

Polizia locale: a breve saranno valutate ulteriori possibili violazioni

Il personale in via Strauss

Nei prossimi giorni, saranno valutate ulteriori violazioni a carico degli organizzatori, contemplate dal testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza. Tra i partecipanti, è stato fermato anche un soggetto, che da alcune settimane sfidava le pattuglie delle forze dell’ordine, circolando con una moto di grossa cilindrata, non immatricolata, ed impennando in pieno centro alla vista dei veicoli in servizio.