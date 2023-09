Seregno: la polizia locale sanziona due persone, per abbandono di rifiuti

Le immagini delle telecamere per la videosorveglianza hanno consentito alla polizia locale di Seregno di individuare, rintracciare e sanzionare i responsabili di un massiccio abbandono irregolare di rifiuti, avvenuto mercoledì 13 settembre in via Solferino, di fronte ai caseggiati dell’Aler. Il materiale ritrovato sul posto comprendeva anche alcuni elementi di arredamento.

Polizia locale: la sanzione comminata è di 300 euro

L’esame di quanto registrato ed i successivi riscontri sul posto hanno consentito al personale del corpo comandato da Giovanni Dongiovanni di risalire agli autori dell’abbandono, un uomo ed una donna, entrambi cittadini italiani e residenti a non molta distanza. Ai trasgressori è stata inflitta una sanzione amministrativa, di importo pari a 300 euro.