Seregno, la comunità pastorale compie 10 anni: arriva monsignor Delpini

Due momenti celebreranno nelle prossime settimane il decennale di vita della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno, che dal settembre del 2014, quando fu battezzata ufficialmente dal cardinale Angelo Scola, all’epoca arcivescovo di Milano, riunisce le parrocchie locali di San Giuseppe, Santa Valeria e San Giovanni Bosco al Ceredo, che nel lustro precedente avevano composto la comunità pastorale Maria Madre della Chiesa, nonché quelle di Sant’Ambrogio, San Carlo e della Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto, prima aggregate nella comunità pastorale San Luca.

Comunità pastorale: previsti per una riflessione gli stati generali

Sabato 14 settembre, tra le 9.30 e le 12, la sala Gandini di via 24 maggio ospiterà gli stati generali della comunità, voluti dal consiglio pastorale e dalla diaconia, per un punto della situazione con gli operatori pastorali impegnati sul territorio (responsabili e collaboratori nella liturgia, catechesi, carità, pastorale familiare, pastorale giovanile, missioni, terza età, comunicazione, cultura, sport, scuola ed altro), finalizzato ad una riflessione sul cammino compiuto ed all’individuazione di semi e germogli in linea con l’appuntamento con il Giubileo del 2025.

Comunità pastorale: l’arcivescovo celebra una Messa di ringraziamento

Domenica 22 settembre, poi, alle 18, in piazza Concordia, davanti alla basilica San Giuseppe, chiesa madre locale, monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, presiederà una santa Messa solenne di ringraziamento, per sottolineare l’anniversario. L’invito a presenziare è rivolto a tutti. Delpini tornerà così in città a pochi mesi di distanza dalla sua partecipazione alla festa per il sessantesimo di attività della parrocchia Sant’Ambrogio e dalla santa Messa officiata alla vigilia dell’ultimo Natale nell’abbazia olivetana di via Stefano da Seregno.