Seregno, la 73enne coinvolta nel sinistro in via Piave è deceduta

La donna di 73 anni, rimasta suo malgrado coinvolta nell’incidente verificatosi domenica 7 aprile a Seregno, poco prima di mezzogiorno, all’intersezione tra le vie Piave e Minoretti, purtroppo non ce l’ha fatta. Le sue condizioni erano apparse già gravissime ai sanitari intervenuti sul posto nell’immediatezza del sinistro e, nel pomeriggio, a qualche ora di distanza dal trasporto in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, è arrivata la comunicazione del decesso.

Incidente: le indagini sono di competenza della polizia locale

Secondo la ricostruzione, l’interessata, seregnese, viaggiava come passeggera su una Mini Cooper, condotta da un’altra donna di 52 anni, in via Piave, quando, appunto all’intersezione con la via Minoretti, proprio alle spalle del santuario mariano di Santa Valeria, la vettura si è scontrata con una Fiat 500, guidata da una medese sessantenne. Le indagini nel merito sono di competenza della polizia locale di Seregno. La cinquantaduenne e la sessantenne, trasferite a loro volta al San Gerardo per accertamenti, non sono in pericolo di vita.