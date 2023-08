Seregno: incidente tra due auto e una piomba nel centro diurno disabili “Il Ritorno”, un ferito grave

Lo scontro all’incrocio tra due vetture e una è piombata all’interno del centro diurno disabili Il Ritorno, a Seregno, sfondando una vetrina, in corso Matteotti, martedì 22 agosto, nel pomeriggio. Un operatore di un’associazione impegnato nel trasporto di un paziente della struttura, travolto dall’auto, è rimasto ferito in maniera grave, trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Soccorsi in codice verde invece la conducente della vettura, una Nissan Juke, e un operatore della Croce Bianca di Besana Brianza, presente sul posto con un collega, impegnati nel trasporto disabili.

Incidente in corso Matteotti a Seregno, tre feriti

Sul posto, per i soccorsi, presenti tre ambulanze e un’automedica, i vigili del fuoco e pattuglie della polizia locale. In corso il trasferimento dalla struttura degli ospiti mentre la strada è percorribile al momento a senso unico alternato.