Seregno, il malore accusato da un bambino fa atterrare l’elisoccorso a Santa Valeria

Tanta paura all’inizio, ma poi per fortuna tutto sembra essersi risolto per il meglio, senza gravi conseguenze. Mercoledì 24 gennaio, a Seregno, in tanti hanno notato un elisoccorso atterrare nel parco “San Giovanni Paolo II” di via Stoppani, in zona Santa Valeria. L’allarme era scattato a causa del malore accusato nella sua casa di via Keplero da un bambino di 2 anni, affidato alle cure della babysitter.

Elisoccorso: il bambino è stato stabilizzato e condotto in ospedale

Secondo la ricostruzione, la donna, quando il piccolo ha evidenziato un improvviso aumento della temperatura corporea, è andata nel panico ed ha perso lucidità, non riuscendo nemmeno ad aprire la porta dell’abitazione ai vicini, allertati dalle sue urla. Per questo, era stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco. L’arrivo della madre ha però sbloccato la situazione. È stata lei ad accogliere l’équipe medica, che è stata trasportata sul posto da una pattuglia della polizia locale. Il bambino è stato quindi stabilizzato e poi condotto in ospedale in ambulanza, come detto in condizioni comunque non preoccupanti.