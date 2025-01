Seregno, i numeri dell’attività di Seregno soccorso nel 2024: il bilancio è lusinghiero

Anche per Seregno soccorso è tempo di bilanci. Come di consueto, archiviate le festività natalizie e di fine anno, l’associazione con sede in via Stefano da Seregno, protagonista nei settori del pronto soccorso e della pubblica assistenza, come in tanti loro malgrado hanno toccato con mano nei lunghi mesi caratterizzati dalla pandemia da Covid 19, ha stilato un report della sua attività nel 2024, che ha fornito un quadro lusinghiero. Nel periodo sotto la lente d’ingrandimento, infatti, il personale ha effettuato 4mila 860 missioni di emergenza ed urgenza, 2mila 923 viaggi per i servizi sociali, 2mila 302 trasporti di pazienti dializzati, trecentosettantadue servizi privati e sessantotto assistenze ad eventi sportivi. L’impegno complessivo ha richiesto la copertura di 170mila chilometri da parte dei mezzi impiegati.

Seregno soccorso: il quadro della situazione tracciato dal presidente

«Siamo pienamente soddisfatti -commenta Luigi Redaelli, tornato alla presidenza nel mese di marzo dello scorso anno, dopo la precedente esperienza che si era protratta tra il 2012 ed il 2018-. Il grazie di tutto il consiglio direttivo e mio va ai volontari». Con Redaelli, che nel suo percorso era stato anche vicepresidente tra il 2009 ed il 2012, quando al vertice dell’associazione c’era Pietro Alberio, collaborano il vicepresidente Roberto Villa ed i consiglieri Ilaria Gaiotto, Filippo Fari e Mauro Beccari. «Il clima al nostro interno è molto positivo -continua il presidente– e questo è un aspetto fondamentale. Numericamente parlando, contiamo su centoquaranta volontari, sette dipendenti fissi e due dipendenti a chiamata, ai quali si aggiunge una sostituzione causata da una maternità. A tutti in questa fase stiamo chiedendo il massimo. Per cercare di proseguire ad essere tempestivi nella soddisfazione delle esigenze di ciascuno, servirebbe però un ampliamento dell’organico».

Seregno soccorso: al via nuovi corsi di formazione per i volontari

Per questo motivo, facilmente comprensibile da parte di chi vive la realtà del volontariato sociale, è già stato definito un calendario dei corsi formativi che saranno proposti nel 2025. Gli interessati potranno partecipare per conoscere il loro dettaglio alle serate di presentazione, previste nella sede di via Stefano da Seregno 56 mercoledì 19 febbraio e lunedì 24 febbraio, in entrambi i casi alle 20.30. È richiesta una prenotazione, da effettuare tramite il sito www.seregnosoccorso.it. «Come presidente -conclude Redaelli– mi sto dedicando alle tante incombenze burocratiche che ci sono da affrontare giornalmente. Penso anche al rinnovo del comodato d’uso dell’immobile della sede, che è di proprietà comunale. Novità al momento da questo punto di vista non ce ne sono».