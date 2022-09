Seregno: i 103 anni di Irene Pozzi, festa al Ronzoni-Villa

Con una cerimonia molto semplice alla presenza del sindaco Alberto Rossi, delle animatrici e del personale del reparto e degli ospiti più in salute del centro “Ronzoni-Villa”, fondazione don Gnocchi di Seregno, Irene Pozzi ha festeggiato il suo 103° compleanno.

Seregno: i 103 anni di Irene Pozzi

Irene Pozzi, ospite da qualche anno della rsa di via Piave, è nata a Seregno, il 23 settembre 1919, quinta di sei sorelle, di cui cinque già decedute (Maria a 72 anni, Giuseppina a 62, suor Idalma a 98, suor Adelma a 99 e Gae a 92, l’ultima in ordine di nascita). Rimasta sola, dopo la scomparsa, alcuni anni fa di Gae, con la quale ha condiviso 92 anni di vita nell’appartamento di via Medici, ha pensato di ritirarsi in via Piave, per poter avere anche assistenza e compagnia.

Seregno: i 103 anni di Irene Pozzi, le sue passioni

È sempre stata una persona riservata, molto discreta, e con una grande cura alla sua persona, tanto da non dimostrare di portare sulle spalle gli oltre cento anni. Caratteristiche che conserva tuttora. Molto abile nel lavoro a maglia e all’uncinetto e, fino a qualche anno addietro, appassionata lettrice, nonché provetta pasticciera. I viaggi sono stati la sua grande passione visitando mezzo mondo. La sua attività lavorativa l’ha svolta alla Stipel, nella sede di Monza e negli ultimi anni prima della quiescenza, in città, nell’edificio di corso Matteotti, nel ruolo di centralinista, reparto commutazione. Torta e brindisi per tutti. Il sindaco Rossi ha accompagnato il biglietto d’auguri con un pacco di dolci.