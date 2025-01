Seregno: finge di essere stato investito e minaccia, arrestato

Nella serata di domenica 19 gennaio i carabinieri di Giussano hanno arrestato un giovane di 25 anni, residente a Seregno e senza fissa dimora, accusato di tentata rapina aggravata e violenza a pubblico ufficiale. L’operazione è stata avviata a seguito della segnalazione di un automobilista, bloccato da un ciclista che ha simulato un incidente sulla circonvallazione di Seregno. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine e visibilmente alterato dall’alcol, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti richiesti, dando vita a una breve colluttazione prima di essere arrestato e messo in sicurezza.

Seregno: finge di essere stato investito, poco prima un altro episodio

Le indagini hanno rivelato che il giovane aveva precedentemente tentato di fermare un altro veicolo con lo stesso metodo, costringendo i passeggeri a fermarsi e minacciandoli dopo il rifiuto di un risarcimento immediato. Impugnando un coccio di bottiglia, ha richiesto la somma di 50 euro. L’oggetto utilizzato per la minaccia è stato sequestrato per ulteriori accertamenti da parte dell’ufficio competente.

L’uomo è stato denunciato anche per tentata truffa e per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti: nel frattempo è stato affidato alla casa circondariale di Monza. In passato aveva già ricevuto un avviso orale del questore per episodi analoghi.