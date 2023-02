Seregno: dall’1 marzo mezzora di sosta gratuita sulle strisce blu

A Seregno da mercoledì 1 marzo la sosta breve sulle strisce blu dei parcheggi sarà gratuita, per le soste di durata inferiore alla mezz’ora non si dovrà corrispondere alcun pedaggio.

Seregno: dall’1 marzo, misura in via sperimentale

È una misura, in via sperimentale, mirata a ottimizzare l’occupazione degli stalli e, nel contempo, ad andare incontro a quanti, ad oggi e magari con cadenza quotidiana, pagano per soste di pochi minuti oppure scelgono di effettuare più giri sul medesimo percorso in attesa di vedersi liberare stalli non a pagamento.

La corresponsione del pedaggio per la sosta è uno strumento per disincentivare occupazioni troppo prolungate degli stalli e per favorire la rotazione delle utenze: in questo senso, le soste brevi non creano particolare elemento di disagio, coniugando la possibilità di garantire un servizio gratuito al cittadino e contemporaneamente confermando la destinazione strategica delle aree a sosta regolamentata.

Seregno: dall’1 marzo sosta gratis, nel programma dell’amministrazione in carica

La revisione della sosta a pagamento era uno dei punti rilevanti nel programma di mandato dell’amministrazione in carica. Un intervento che, in modo bilanciato, contempera le esigenze di razionalizzazione dell’utilizzo degli stalli e di migliore accessibilità delle aree della città, soprattutto del centro storico. La gratuità delle soste inferiori alla mezz’ora sarà garantita, per un numero illimitato di volte, nei parcheggi in struttura e, per i parcheggi in superficie, una volta al giorno tramite l’utilizzo della app gratuita “ Sosta+”.