Seregno, Aimin promuove un incontro con argomento il disagio giovanile

“Il disagio giovanile fra adulti in difficoltà e società in crisi”. Sarà questo il tema dell’incontro che venerdì 15 marzo, alle 21, sarà ospitato dalla sala Gandini di via 24 maggio a Seregno. L’iniziativa, che vuole fare il punto della situazione su una problematica molto attuale, che investe gli ambiti della famiglia e della scuola, è di Aimin, l’associazione italiana di medicina informativa, presieduta da Luca Colombo.

Aimin: ricco l’elenco dei relatori

Relatori dell’appuntamento, la partecipazione al quale è aperta a tutti, saranno Dimitri Palma, sostituito commissario della polizia di Stato della questura di Monza e Brianza, Dolores Vergani, psicoterapeuta e danza terapeuta, Antonio Confalonieri, psicologo specializzato in criminalità informatica, e Francesca Del Nero, fondatrice di “School of Dreamers”.