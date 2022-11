Seregno: 2.600 iscritti e 40 scuole per il Salone dell’orientamento

Al palaSomaschini di Seregno si è aperta, alle 18 di venerdì 4 novembre, la diciottesima edizione del salone dell’orientamento, organizzato dalla locale amministrazione comunale. Una tradizione che accompagna studenti e famiglie al momento del “dopo terza media”. L’apertura continua sabato 5 novembre sino alle 20. Le prenotazioni effettuate esclusivamente online dal 24 al 27 ottobre, con precedenza alle famiglie residenti nei comuni sostenitori dell’evento sono state 2.600. I comuni che sostengono l’evento con Seregno sono Albiate, Barlassina, Cesano Maderno, Giussano, Meda, Seveso, Lentate sul Seveso e Verano Brianza. Sono presenti 40 scuole brianzole.

Seregno: il Salone dell’orientamento, stand del centro territoriale per l’inclusione

Agli stand le famiglie incontrano e possono parlare con docenti e studenti che sono disponibili a fornire chiaramenti e indicazioni sui diversi indirizzi di studio. Come gli scorsi anni, è presente uno stand del centro territoriale per l’inclusione di Monza ovest, sportello Bes, riservato ai genitori di alunni con certificazione disabilità o Dsa, oppure con bisogni educativi speciali, per orientare la scelta dopo la terza media in una prospettiva inclusiva e rispettosa delle esigenze degli alunni.

Seregno salone orientamento 2022

Seregno: il Salone dell’orientamento, autorità e istituzioni

All’inaugurazione era presente il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, che nel suo intervento ha sottolineato il valore del salone dell’orientamento che “non deve essere un accaparrarsi gli studenti simile al calciomercato, ma permettere e consigliare al meglio studenti e famiglie per non sbagliare l’indirizzo di studi. Il salone offre la capacità di lavorare insieme fra tutte le scuole del territorio”.

Al fianco del sindaco Rossi, l’assessore all’istruzione Federica Perelli, i sindaci di Seveso Alessia Borroni; di Barlassina Piermario Galli; di Verano: Samuele Consonni. Folta anche la presenza dei dirigenti scolastici dei quaranta istituti.

Seregno: il Salone dell’orientamento, le serate di approfondimento a novembre

Al termine del salone sono state programmate serate di approfondimento dell’orientamento a Seregno in sala Gandini di via XXIV maggio. Giovedì 10 novembre, alle 21 con tema “Le competenze per la vita in preadolescenza: sfide educative per genitori del terzo millennio”, relatore il professor Alberto Pellai, docente all’unniversità degli Studi di Milano; giovedì 17 novembre, alle 21: “Indirizzi, prospettive, modalità d’iscrizione per la scuola secondaria“ con Guido Garlati, presidente Rete Monza e Brianza ambito 27; lunedì 21 novembre alle 21, tavola rotonda su “scuole superiori a confronto: incontro con i dirigenti scolastici degli istituti di Seregno: Ballerini, Bassi, Candia, Levi, Parini e Pertini.