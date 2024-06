Senato, sì ai fondi per finire la M1 fino a Bettola: «Tassello fondamentale»

I cantieri per il prolungamento della linea 1 della metropolitana da Sesto FS a Bettola potrebbero ripartire: martedì 18 giugno la commissione bilancio del Senato ha approvato un emendamento al disegno di legge Coesione presentato dalla Lega che consente al governo di stanziare 18 milioni di euro entro il 2029 «per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi».

Senato, sì ai fondi per finire la M1 fino a Bettola: stanziati 18 milioni entro il 2029

La cifra, che si aggiunge ai 20 milioni già previsti dal Cipe, consentirà di coprire i 38 milioni necessari ad assorbire l’esplosione delle spese provocate dai rincari dei materiali. L’integrazione dovrebbe permettere a MM di pubblicare una nuova gara per assegnare i lavori interrotti a più riprese a causa del fallimento delle aziende appaltatrici.

«Siamo soddisfatti – commenta il capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo – si tratta di un intervento concreto, possibile grazie al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Il territorio aspetta da tempo il completamento della M1, un tassello fondamentale per cominciare i lavori del prolungamento della M5: è uno step importante per i collegamenti tra Milano, Monza e la Brianza. Per il nostro partito è prioritario garantire la mobilità dei cittadini con servizi competitivi e vicini alle loro esigenze».

Senato, sì ai fondi per finire la M1 fino a Bettola: essenziale anche per la Lilla, il prolungamento a Monza della M5

Il completamento del nodo di Bettola è essenziale non solo per la linea rossa, ma anche per la lilla che lì incrocerà la 1: anche di recente gli amministratori monzesi di tutti gli schieramenti hanno espresso la loro preoccupazione per lo stallo della M1. A metà maggio il sindaco Paolo Pilotto, la consigliera regionale di Lombardia Migliore Martina Sassoli e il suo collega del Pd Gigi Ponti durante un’audizione al Pirellone hanno sollecitato la giunta Fontana a convocare un tavolo a cui affrontare il tema dei finanziamenti