Senago: sparito da due mesi, il caso a Chi l’ha visto?

Nuovo mistero a Senago, con la scomparsa di Vittorio Superbi, pensionato di 70 anni che non dà segni di sé da almeno un paio di mesi.

I vicini di casa, che gli sono molto legati fino ad auto accreditarsi davanti alle telecamere di Rai3 come “la sua vera famiglia”, Vito, Salvatore e gli altri condomini, si sono rivolti ai carabinieri dopo i ripetuti tentativi di contattarlo via telefono. E alla fine si sono rivolti a “Chi l’ha visto?”, la trasmissione di Federica Sciarelli.

Senago: sparito da due mesi, l’allarme dei vicini di casa per Vittorio Superbi

La diretta da Senago, dal palazzo dove Superbi vive, è andata in onda nella serata di mercoledì. Il format di Rai3 ha ricostruito l’esistenza del pensionato senaghese, fornendo al pubblico televisivo di tutta Italia qualche particolare delle abitudini dell’anziano che possano aiutare i ricercatori a mettersi sulle sue tracce.

Ad esempio, la sua auto una Polo grigia del 2012 è stata ritrovata parcheggiata in provincia di Lecco, così come i documenti e il telefono cellulare, che appunto in queste settimane ha continuato a squillare a vuoto.

Si sa, ad esempio, che Vittorio è un gran camminatore, appassionato di escursioni a piedi, e che spesso raggiungeva il lecchese per le sue escursioni. Possibile che si sia assentato proprio in occasione di una delle sue uscite nel verde della natura.

Senago: sparito da due mesi, le parole della sindaca

Innescando, con il passare dei giorni e poi delle settimane, la preoccupazione dei vicini di casa, che alla fine hanno deciso di dare l’allarme: che fine ha fatto il loro caro Vittorio? Di entrare nel suo appartamento, lasciato senza abbassare le tapparelle come se fosse presente, neanche a pensarci: opportunamente, Sciarelli ha ricordato che la violazione di domicilio è un reato per la legge italiana.

Al di là del passaggio televisivo, le ricerche di Superbi proseguono a opera delle forze dell’ordine in tutta Italia e negli ultimi giorni anche la sindaca Magda Beretta ha voluto esprimere l’augurio che presto il caso sia chiarito e possa così riabbracciare i suoi cari.