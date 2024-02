Senago: esonda il torrente Cisneretta, chiusa via per Cesate

A più di 24 ore dall’esondazione del torrente Cisneretta, rimane chiusa al transito via per Cesate, il tratto di strada che dalla estrema periferia ovest di Senago si inerpica tra le Groane, costeggiando lo stadio del baseball. Il sindaco Magda Beretta con i tecnici comunali hanno deciso per la chiusura al transito della via, dopo che le acque del torrente erano tracimate nel tardo pomeriggio del 26 febbraio, ancora una volta, invadendo completamente la sede stradale come in passato.

Senago: esonda il torrente Cisneretta, transenne lungo via Varese

Le transenne sono state posizionate lungo via Varese, il tratto che da Limbiate Pinzano conduce fino al centro città, all’altezza della svolta in via per Cesate dove la strada sale verso i confini territoriali.

Per chi deve andare verso Gabagnate, Bollate e Cesate è consigliabile transitare in piazza del municipio per poi salire lungo via Don Ambrogio Rocca.

Senago: esonda il torrente Cisneretta, primo sopralluogo nella tarda mattinata del 27 febbraio

La situazione è monitorata con attenzione dagli incaricati comunali, ma è molto probabile che lo stop ai veicoli duri fino a che le condizioni meteo non si saranno stabilizzate. Un primo sopralluogo di controllo nella giornata, è stato effettuato dalla Polizia locale agli ordini del comandante Tagliabue, nella tarda mattinata di martedì 27 febbraio e il sindaco dovrebbe arrivare in zona nel tardo pomeriggio accompagnata dai tecnici comunali, per una valutazione di massima.

Senago: esonda il torrente Cisneretta, con il Cisnerera da tempo sotto osservazione di enti sovracomunali

Il Cisnerera e il Cisneretta, i due torrenti correlati con il Villoresi, sono da tempo in valutazione da parte degli enti sovraccomunali per eventuali interventi di natura idrogeologica per risolvere le criticità che sempre più spesso causano l’uscita delle acque dal letto del corso d’acqua, recando impedimenti alla viabilità e detriti sulla strada.