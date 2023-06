Senago: allarme per due cani in pericolo, in salvo solo uno

Un cane in salvo e uno per cui invece non è stato possibile fare niente nonostante il pronto intervento dei soccorsi. In questi giorni di inizio giugno, nei quali la città di Senago è scenario di ben altre dinamiche di pubblica sicurezza, può capitare anche che gli agenti della Polizia locale riescano a porre in salvo uno degli amici a quattro zampe a passeggio per le strade della città, in grave pericolo di vita. La piccola azione, però coronata da successo, si è verificata a inizio settimana, quando un cane di piccole dimensioni è scappato al proprietario e si è buttato nel canale scolmatore tra Palazzolo e Senago.

Di fronte al comprensibile panico del proprietario, qualcuno ha provveduto a dare l’allarme. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia locale, e mentre gli agenti del comandante Fabio Tagliabue stavano per entrare in azione, la bestiola è schizzata fuori di sua iniziativa, dal canalone di scolmo, mettendosi in salvo in maniera autonoma.

Senago: allarme per due cani in pericolo, investito da un’auto di passaggio

Molto peggio, purtroppo, è andata per un altro cane che a metà settimana si è divincolato dalla pettorina mentre si trovava a passeggio lungo via Varese, il tratto di strada intercomunale che dal centro di Senago conduce fino a Limbiate, transitando davanti a Villa Borromeo.

Purtroppo per lui, lo scatto in avanti ha avuto breve durata: un’auto di passaggio è riuscita a evitarne la corsa imprevedibile in mezzo alla strada, mentre una delle auto che seguivano si è visto comparire la bestiola all’ultimo momento davanti e non ha fatto a tempo a deviare. Il risultato è stato devastante così come l’impatto, che è costato la vita al cane. In questo caso non è servito a niente l’immediato intervento della pattuglia di turno. All’arrivo dei vigili e dei soccorsi l’animale era morto.