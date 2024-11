Scuola: #Ioleggoperché per regalare libri alle biblioteche scolastiche, dove a Monza e Brianza

Nove giorni per donare un libro a una biblioteca scolastica. Anche istituti e librerie di Monza e Brianza aderiscono, dal 9 al 17 novembre, all’iniziativa nazionale “Io Leggo Perché”, promossa dall’Associazione Italiana Editori con numeri in crescita da nove anni a questa parte. In Italia coinvolti 4,2 milioni di studenti in 28.285 scuole e 350 asili nido.

L’iniziativa ha il sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Associazione Italiana Biblioteche (Aib), l’Associazione Librai Italiani(Ali), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (Sil), con il supporto di Fondazione Cariplo e con il patrocinio di Siae – Società Italiana degli Autori ed Editori.

«Le biblioteche scolastiche rappresentano un investimento prezioso per il futuro di tutti, sono ‘infrastrutture di lettura’ in cui bambini e ragazzi possono scoprire il piacere del leggere. Questo ha ancora più valore per chi non ha accesso ai libri in famiglia – dice il presidente di Aie, Innocenzo Cipolletta – Siamo quindi profondamente grati al Presidente della Repubblica per il suo sostegno, che ancora una volta dimostra quanto questo progetto sia ormai parte integrante del tessuto scolastico e sociale del nostro Paese».

Partecipare è semplice: in una delle 3.939 librerie aderenti in Italia si può acquistare e donare un libro alle scuole partecipanti.

Oltre al sostegno degli storici Ambassador di #ioleggoperché Rudy Zerbi e Sofia Goggia, un grande contributo arriva anche dal mondo del calcio: dopo il primo fine settimana con il supporto della Serie A, la campagna prosegue l’8, 9 e 10 novembre con la Lega Serie B e Serie C, coinvolgendo i capitani, i calciatori e gli ufficiali di gara che scenderanno in campo con un libro da donare ai bambini e alle bambine. Nell’ultimo weekend di donazioni, i libri saranno nuovamente protagonisti sui campi di Serie C e, per la prima volta, in cinque partite della Serie A Femminile.

Nel pre-partita calciatori, calciatrici e gli ufficiali di gara entreranno sul terreno di gioco tenendo in mano un libro, che sarò poi donato poi ai bambini che li accompagneranno in campo.

Il messaggio corre anche sui social attraverso il profilo @ioleggoperche e utilizzando l’hashtag #ioleggoperché.

Scuola: #Ioleggoperché per regalare libri alle biblioteche scolastiche, l’elenco delle librerie aderenti