Scuola: Iamtoto canta all’esame di maturità, si ispira a Vasco e piace a tutti

Concludere l’esame di maturità con il sorriso intonando il proprio ultimo singolo e inedito, dal titolo “Vulnerabile”. È quel che ha potuto fare Antony Fantetti, studente di 5B1 all’istituto Hensemberger, in arte Iamtoto.

Un giovane artista emergente che, nonostante abbia intrapreso un percorso scolastico molto lontano dalle sue ambizioni, ha frequentato l’indirizzo elettrotecnico ed elettronica, è riuscito a concluderlo al meglio continuando, in parallelo la sua vera passione: scrivere e fare musica.

Un ragazzo speciale, come confermano i compagni presenti alla discussione finale, il collante dell’intera classe e molto apprezzato anche dai docenti.

Scuola: Iamtoto canta all’esame di maturità, passione scoperta alle scuole medie

«Nei primi anni alle scuole medie, grazie alla docente Emanuela Castoldi, alla Pertini di San Rocco – racconta Antony – ho scoperto questa passione. È stata lei la prima a spingermi per mettermi alla prova, insieme, nel tempo, a Christian Bendotti, il mio produttore e manager che mi sta aiutando per l’uscita del primo Ep, in autunno».

Un giovane con le idee chiare, consapevole delle fatiche e difficoltà che dovrà superare, ha dimostrato però che, anche sbagliando la scuola superiore, con tenacia e impegno l’ha conclusa.

«Questo percorso di studi non era adatto a me – continua – l’ho capito subito ma gli amici, i docenti che ho incontrato sono quelli che mi hanno spinto a restare. Anche se non è il percorso che mi rappresenta mi ha dato tanto, mi ha dato la possibilità di esprimermi, nei momenti più difficili ma anche in quelli più belli. Di certo ho capito che questo non è il lavoro che voglio fare ma, ho voluto concludere».

Scuola: Iamtoto canta all’esame di maturità, il sostegno di compagni e docenti

Proprio gli amici che sanno della sua capacità musicale, hanno fortemente voluto dargli spazio nelle occasioni scolastiche. Così come i docenti che, consapevoli della sua maturazione personale, della capacità di raccontarsi attraverso la musica lo hanno spinto ad esibirsi anche davanti alla commissione.

«Era il mio sogno cantare alla maturità e ho potuto realizzarlo – continua con emozione – grazie a tutti. Il foglio è il mio “specchio” della realtà, non amo parlare, aprirmi, preferisco scrivere, attraverso le canzoni racconto quel che mi succede, le mie emozioni. Il foglio è il mio miglior amico, mi ispiro molto a Vasco perché racconta la realtà. Ho le mie idee, mi piace vivere alla giornata ma so quanto è importante avere una formazione e, visto che la mia difficoltà è legata alla comunicazione il prossimo anno andrò all’università Scienze della comunicazione, utile per la scrittura».

I brani di Iamtoto sono sulle piattaforme digitali e youtube