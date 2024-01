Screening Psa e densità ossea: a Seregno la prima giornata con Cancro primo aiuto

Screening della densità ossea per l’osteoporosi: 86; screening del Psa per la prevenzione del tumore alla prostata: 77. Sono i primi buoni numeri dell’ampio progetto di prevenzione sanitaria di secondo livello rivolto alla popolazione brianzola che Cancro Primo Aiuto ha organizzato in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza e il Comune di Seregno. Proprio in sala monsignor Gandini ha debuttato sabato 20 gennaio per una giornata di test senza prenotazione con i medici dell’ambulatorio polispecialistico Medica Etica.

Screening Psa e densità ossea, Ferrari (Cpa): «La nostra filosofia è di non lasciare indietro nessuno»

«La nostra organizzazione – ha sottolineato Flavio Ferrari alla presentazione dell’evento – è presente sul territorio da trent’anni e vuole mettere a disposizione la propria esperienza. La prevenzione è un’azione fondamentale. Noi cerchiamo di sensibilizzare, di avvicinare le persone ai nostri screening. Coinvolgiamo i nostri validissimi professionisti perché la nostra filosofia è quella di non lasciare indietro nessuno. Anzi, grazie alla nostra rete di contatti con diversi ospedali, ci impegniamo a seguire lungo il suo percorso di cure anche chi dovesse avere un esito sfavorevole dell’esame. Il paziente non va abbandonato, l’evolversi della sua patologia va seguito passo dopo passo».

Screening Psa e densità ossea: altri Comuni hanno aderito al progetto, la Provincia MB amplifica il messaggio

Altri comuni brianzoli hanno aderito al progetto. Meda e Cesano Maderno stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per definire date e luoghi, Lentate sul Seveso organizzerà la sua campagna a ottobre in previsione del weekend della salute. Monza, come ha anticipato il vice sindaco Egidio Longoni, ha dato la propria disponibilità a seguire questo percorso.

Il presidente della Provincia Mb Luca Santambrogio ha sottolineato che il suo ente «pur non avendo competenze in ambito sanitario si pone come megafono per tutti i 55 comuni per fare in modo di organizzare altri appuntamenti».

Screening Psa e densità ossea: due serate informative a Seregno

A corredo della campagna di screening Seregno ospiterà, sempre in sala Gandini, due serate sul tema della salute con la partecipazione di medici del team Medica Etica in forza all’Istituto Europeo di Oncologia IEO di Milano e all’Ospedale Manzoni di Lecco.

Giovedì 25 gennaio alle 21 si parlerà “Dall’ernia al disco all’artrosi-Tecniche innovative per il mal di schiena”. Giovedì 8 febbraio alla stessa ora focus sempre sul mal di schiena con riferimento alla “Gestione del paziente del paziente cronico attraverso metodologie mininvasive”.