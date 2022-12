Scoppio del teleriscaldamento a Monza: tecnici al lavoro tutta la notte, tratto chiuso in via Donizetti

I tecnici saranno al lavoro per tutta la notte e fino a venerdì 23 dicembre in mattinata per riparare il guasto che nella mattinata di venerdì 22 ha interessato un tratto dell’impianto di teleriscaldamento, in via Donizetti, a Monza, evento che ha provocato il ferimento lieve di un pedone e di un ciclista raggiunti da schizzi di acqua bollente.

Monza, analogo problema in via Sant’Andrea e via Lissoni

Il tratto stradale interessato dall’intervento rimarrà dunque chiuso e sarà riaperto dopo una verifica sulla tenuta data la notevole infiltrazione d’acqua causata dalla rottura della tubatura. Tra l’altro, un analogo problema si è verificato anche in via Sant’Andrea e via Lissoni, fa sapere la Polizia locale di Monza, dove è già intervenuto altro personale per il ripristino.