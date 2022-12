Due passanti sono rimasti lievemente feriti, raggiunti da schizzi di acqua bollente, a causa di un guasto, con conseguente esplosione, di un tratto dell’impianto di teleriscaldamento, a Monza, in via Donizetti. L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 22 dicembre. Sul posto, oltre a mezzi inviati dal 118, si sono portati i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale per la gestione della viabilità.

I vigili del fuoco sul posto