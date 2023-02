Scoppia una caldaia, ragazzino dà l’allarme al 112

Avere un problema e sapere cosa fare. È partito da un ragazzo di undici anni, che insieme alla nonna ha chiamato il 112, l’allarme ai soccorsi per lo scoppio di una caldaia che così si è risolto senza feriti e solo danni. È successo nel pomeriggio del 21 febbraio a Verano Brianza quasi al confine con Giussano.

Scoppia una caldaia, la prontezza del ragazzo nel dare l’allarme

Il ragazzo era in cortile e ha sentito uno scoppio. In un primo momento ha pensato potesse arrivare dalla bicicletta, poi si è girato e ha visto del fumo uscire da una rimessa adiacente all’abitazione. Proveniva dalla caldaia.

Vigili del fuoco Verano Brianza

Immediato l’allarme in casa e poi al numero unico di emergenza: sul posto per primi i vigili del fuoco di Seregno, che hanno messo in atto le prime manovre per mettere in sicurezza l’abitazione, e poi la squadra di Desio con il mezzo tridimensionale. Allertati anche altri due mezzi che poi sono stati fermati.

Ambulanza a Verano Brianza

Scoppia una caldaia, vigili del fuoco al lavoro per due ore: nessun ferito

I vigili del fuoco hanno lavorato per circa due ore per liberare l’ambiente dal fumo e per controllare i danni. Intervenuta anche un’ambulanza di Seregno Soccorso che fortunatamente è rimasta solo di supporto: tutti sono rimasti illesi.