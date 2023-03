Scomparso da casa e trovato morto a Bulciago, sabato a Macherio i funerali

Si terranno sabato 1 aprile, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Macherio i funerali di Mauro Caldirola rinvenuto senza vita nel tardo pomeriggio di martedì 28 marzo nei boschi di Bulciago. Il 43enne macheriese si era allontanato da casa facendo perdere le sue tracce. Si era allontanato dal lecchese lo scorso 24 marzo, ed era stato avvistato nei pressi di Costa Masnaga. La sua famiglia per avere sue notizie si era rivolta anche alla trasmissione televisiva “Chi l’ha Visto?”.

Scomparso da Macherio, l’appello in tv a “Chi l’ha visto?”

“Mauro, 43 anni, operaio, vive a Costa Masnaga. Venerdì 24 marzo alle 16.30 un suo amico lo ha visto camminare per le strade del piccolo comune brianzolo dove abita, probabilmente per dirigersi nei boschi circostanti. Adora le lunghe camminate nella natura, le chiese, i santuari e i cimiteri. Potrebbe essere in difficoltà. Ha con sé solo i documenti e il telefono” l’appello lanciato in tv. Nelle ultime ore, la drammatica notizia. L’uomo è stato ritrovato senza vita in una zona boschiva di via Como, tra Garbagnate e Barzago. L’uomo ha vissuto a lungo con la sua famiglia a Macherio, paese nel quale sabato 1 aprile si celebreranno le esequie.