Sciopero benzinai confermato: distributori chiusi per due giorni

Dalle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade: dal tardo pomeriggio del 24 gennaio scattano i due giorni di sciopero dei distributori di carburanti, anche self service. La protesta, coprirà le giornate del 25 e 26 gennaio, è stata confermata dopo gli incontri col governo in cui era stato chiesto un dietro-front sul decreto Trasparenza.

Sciopero benzinai confermato, la nota delle associazioni di categoria

“Il Governo, invece di aprire al confronto sui veri problemi del settore, continua a parlare di ‘trasparenza’ e ‘zone d’ombra’ solo per nascondere le proprie responsabilità e inquinare il dibattito, lasciando intendere colpe di speculazioni dei benzinai che semplicemente non esistono. Ristabilire la verità dei fatti diviene quindi prioritario, per aprire finalmente il confronto di merito”, fanno sapere le organizzazioni Faib, Fegica e Figisc-Anisa in una nota.

Lo sciopero quindi è confermato.