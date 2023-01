Carburanti: i prezzi in Brianza, i benzinai intanto proclamano due giorni di sciopero

I benzinai hanno annunciato un sciopero per il 25 e 26 gennaio dopo le polemiche scatenate dalla “scelta di eliminare di colpo il taglio delle accise che ha causato l’aumento dei prezzi dei carburanti” e per fermare “l’ondata di fango” che dall’1 gennaio ha colpito i gestori. Venerdì 13 gennaio è in programma un incontro tra associazioni categoria e il governo. In caso di conferma dell’agitazione pompe ferme dalle 19 del 24 gennaio alle 7 del 27 gennaio 2023.

Carburanti: i prezzi in Brianza, i servizi per monitorare la situazione

Intanto c’è il rebus del pieno. “A causa dell’intenso traffico, per poter fornire un servizio migliore, ci vediamo costretti a limitare l’utilizzo della mappa ai soli utenti registrati”: un messaggio, quello che appare in questi giorni sul sito “prezzibenzina.it” che la dice lunga su quanto gli italiani siano in apprensione quando devono mettere la freccia e fermarsi a un distributore per il pieno. Il sito, che ha anche una app per dispositivi mobili, offre una “mappa” in tempo reale sui prezzi applicati alle varie pompe. Il Cittadino ha selezionato sommariamente l’area della provincia e il risultato è quello che si può vedere nelle due mappe, nelle quali non appaiono tutti i distributori presenti ma solo una selezione tarata sul prezzo più conveniente applicato. Un servizio analogo lo offre online anche il Mise (Ministero dello sviluppo economico) con l’Osservaprezzi Carburanti, aggiornato giornalmente.

Mappa costi benzina Mappa costi diesel

Carburanti: i prezzi in Brianza, la mappa

Secondo la app “Prezzibenzina”, a metà settimana questi erano, nei comuni principali, i distributori dove era più conveniente fare rifornimento. Per quanto riguarda la benzina, un litro a 1,742 euro era possibile trovarlo a Seregno alla Ip di via Wagner. A Monza a 1,772 all’Eni di viale Lombardia 166, a Villasanta e Usmate a 1,777 rispettivamente ai distributori di via Vecellio 1 e di via Vivaldi 120. A Lissone benzina a 1,779 alla Esso di viale Repubblica 96, alla Ip di via Novelli, alla Tamoil di via Como 112, alla Esso di via Martiri della Libertà e alla Ip di via Toti 17. , stesso prezzo a Muggiò alla Esso di via Mazzini 13 e poi a Vimercate alla Ip di via Arcore e a Giussano alla Tamoil di via Lario 10.

Passando al diesel, prezzo più basso a Usmate in via Vivaldi (1,799), a 1,819 a Villasanta in via Vecellio 1, alla Ip di Seregno in via Briantina e via Wagner a Giussano alla Tamoil di via Lario 10 e via Viganò 4, a 1,829 alla Ip di Vimercate, via Arcore, a 1,832 alla Agam di viale Stucchi a Monza, a 1,839 a Lissone (Tamoil via Como), a Concorezzo (Tamoil Sp13) e a Carate (Ip via Nuova Valassina 21).