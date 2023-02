Scatta il Marzo Donna a Vimercate per tutto l’anno

Una rassegna dedicata ai vari aspetti del mondo femminile in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna. È quella che il comune e le associazioni di Vimercate hanno organizzato per il tradizionale appuntamento con “Marzo donna” che da quest’anno aggiunge al suo nome la dicitura “tutto l’anno”. Una scelta effettuata per ribadire l’attenzione non si limita a un giorno o a un mese ma si estende con gli eventi per tutto l’anno.

“Ci piace l’idea di far diventare “MARZO DONNA tutto l’anno” un bollino di riconoscimento di attività che possono accadere anche in altri periodi dell’anno – ha dichiarato l’assessora alla Promozione della Città Elena Lah -. Un piccolo promemoria per farci pensare alle donne sempre, perché l’attenzione al rispetto e al racconto appropriato del femminile sia sempre attiva”. Il calendario delle iniziative prevede incontri, conferenze, rappresentazioni teatrali, concerti, performance letterarie e artistiche che abbracceranno 5 nuclei tematici: espressività femminile, identità, dignità e tutela, empowerment quotidiano e corpo delle donne”. Le iniziative si estenderanno dall’8 marzo fino a maggio e sono state organizzate in collaborazione con le associazioni culturali del territorio che hanno aderito all’apposito bando. Il programma è disponibile sul sito comunale, per informazioni 0396659488 oppure all’indirizzo mail: cultura@comune.vimercate.mb.it