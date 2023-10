Santuario delle Grazie a Monza: preghiera e mostra solidale per san Francesco

Inizieranno martedì 3 ottobre le celebrazioni al santuario della Madonna delle Grazie di Monza in vista della festa dedicata a san Francesco. Alle 18.30 sarà celebrata la messa prefestiva, e alle 21 la veglia di preghiera con il transito del santo. Mercoledì 4 ottobre, solennità di san Francesco, la giornata al santuario inizierà alle 7.30 con la recita delle lodi e poi la messa alle 8. I secondi vespri sono previsti alle 18, poi la celebrazione alle 18.30 e un’altra messa alle 21.

Il 4 ottobre, come ormai da tradizione, sarà inaugurata alle 19.15 la mostra benefica “In cammino con l’arte”, negli spazi della Filanda. La mostra collettiva, organizzata dalla galleria d’arte LeoGalleries e Streetartpiu con il contributo di CB cornici e il supporto del Cittadino, ha per titolo quest’anno “Ivi è perfetta letizia”.

Santuario delle Grazie a Monza: arte in mostra per solidarietà

Come sempre diversi artisti del territorio hanno donato un’opera realizzata appositamente per la mostra benefica, ispirata al tema proposto dai frati, dedicato al concetto francescano della “perfetta letizia”, interpretato dagli artisti secondo la propria sensibilità, con tecniche e materiali differenti. A ciascuno è stato chiesto di realizzare una formella della dimensione di 30 centimetri per 30. Il ricavato sarà interamente devoluto ai frati per sostenere le attività caritative a favore dei più bisognosi, soprattutto il servizio mensa che ogni giorno offre un pasto caldo a decine di persone che bussano alla porta di via Montecassino.

Sono una quarantina le persone che ogni giorno si siedono nella mensa del santuario per consumare un pasto caldo preparato dai frati e dai volontari. Chi desidera fermarsi a mangiare nel refettorio si presenta già alle 10.45. Ogni giorno i posti a tavola sono tutti occupati, segno di una necessità in continua crescita. Un servizio che si è interrotto solo durante i mesi della pandemia. Ma anche in piena emergenza sanitaria i frati non hanno mai fatto mancare un aiuto e un sostegno a quanti chiedevano cibo, preparando e distribuendo i sacchetti d’asporto.

La collettiva benefica degli artisti resterà aperta anche il 7 e 8 ottobre e il 15 e 15 ottobre: il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ma attenzione: tradizionalmente le opere rimangono invendute per pochissimo tempo.

Santuario delle Grazie a Monza: preghiera e corso vocazionale

Il santuario delle Grazie propone anche una settimana speciale di preghiera e convivenza per celebrare i giorni dedicati a san Francesco. La proposta è aperta solo ai maschi, dai 18 ai 35 anni, che potranno condividere le giornate con i frati della comunità di Monza. Una settimana di preghiera per condividere la regola francescana, dalla sera del 2 ottobre e fino al pranzo dell’8 ottobre. La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 30 settembre. Per informazioni sull’iniziativa e per iscriversi occorre scrivere a sognifrancescanimonza@gmail.com.

La festa di san Francesco è anche l’occasione per vivere più intensamente gli spazi del santuario delle Grazie e conoscere le tante iniziative e cammini spirituali proposti dalla comunità francescana, soprattutto per i più giovani. Come il corso vocazionale “Nella tua terra” che prenderà in via a Monza il prossimo 18 novembre. Si tratta di un corso vocazionale in cinque incontri più un fine settimana, per iniziare a scoprire la propria vocazione, «quali passi concreti si possono fare per trovare la Terra promessa», spiegano i frati.