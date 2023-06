Salvini a Muggiò per chiudere la Festa della Lega

Matteo Salvini chiuderà domenica sera la Festa della Lega di Muggiò che da venerdì 9 animerà il Parco di Villa Casati con incontri, concerti e buona cucina.

Il ministro delle Infrastrutture interverrà alle 20: «Sarà la sua prima uscita in Brianza dopo le amministrative di metà maggio – afferma il segretario provinciale del Carroccio Andrea Villa – il suo ritorno a poche settimane da quell’appuntamento è la dimostrazione del legame che ha sempre mantenuto con il nostro territorio».

Nel 2024 Muggià al voto per il sindaco

Nel 2024 a Muggiò, come in una trentina di comuni brianzoli, gli elettori torneranno alle urne per designare il sindaco oltre che il Parlamento Europeo: la campagna elettorale è ancora lontana ma non è escluso che Salvini inizi a suonare la carica e a spronare i militanti leghisti proprio domenica sera, durante la manifestazione organizzata dal gruppo Giovani del partito.