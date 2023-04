Salone dell’orientamento scolastico a Nova: presenti 28 istituti superiori, 800 presenze

Grande affluenza al Salone dell’Orientamento, edizione 2023. Ospitato sabato scorso presso la scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII, ha visto la partecipazione di ventotto Istituti di secondo grado della provincia di Monza e Brianza, ma anche di Milano come il Gadda di Paderno Dugnano, l’Istituto Falck di Sesto San Giovanni, per citarne alcuni. Ad organizzare l’appuntamento prezioso per gli studenti che si accingono a fare la scelta della scuola superiore è una rete di scuole che con il tempo si è ampliata sempre più. L’idea del salone era partita dal Comprensivo Giovanni XXIII, subito ha aderito l’altro istituto novese, ora Comprensivo Hack, quindi con il passare degli anni si sono aggiunti i due comprensivi di Muggiò, Casati e Salvo D’Acquisto, e i due di Varedo, Bagatti Valsecchi e “Moro e Martiri di via Fani”.

A destra il sindaco di Nova Milanese Pagani

Salone dell’orientamento scolastico a Nova, soddisfazione degli organizzatori

Ingressi prenotati e scaglionati ogni ora. Dalle 9 alle 14. «È andato molto bene – hanno sottolineato Cinzia Calcagno e Francesca Di Maio, portavoce della rete di scuole organizzatrici dell’evento – abbiamo registrato qualcosa come 400 biglietti di ingresso il che significa almeno 800 presenze. Ottima anche l’adesione delle scuole superiori, 28 in tutto, oltre al Cti, Centro Territoriale per l’inclusione e l’Aid, Associazione Italiana Dislessia». Il salone anticipa i tempi rispetto agli altri ormai rodati di Seregno o Monza, e si rivolge ai ragazzi di seconda media.

Salone dell’orientamento scolastico a Nova, studenti protagonisti

Oltre a poter parlare con i docenti e alunni delle scuole superiori i ragazzi hanno potuto anche confrontarsi con ex alunni della media Giovanni XXIII come Daniele, Marco, Martina e Anisia che hanno accolto con piacere l’invito delle loro ex insegnanti. «È una bella occasione per noi per salutare la nostra scuola e non potevamo dire di no» ha sottolineato Daniele. Immancabili i genitori dei Comitati che hanno allestito il punto di ristoro. Il Salone è stato preceduto da incontri on line con professionisti scelti dagli stessi ragazzi, oltre a due serate informative sulle tipologie degli Istituti. Un quadro completo per poter avere tutti gli elementi necessari per fare la scelta più adatta.