Salesiani Lombardia e Confimi, l’intesa che dà valore allo studio

CNOS-FAP Salesiani Lombardia e Confimi Industria Monza e Brianza hanno firmato un accordo di collaborazione che consentirà a 500 ragazzi delle scuole salesiane di sperimentare nelle aziende lombarde le proprie competenze, apprese durante le lezioni teoriche e con il lavoro nei laboratori di eccellenza attivi da anni all’interno della scuola di via Matteotti a Sesto San Giovanni.

Salesiani Lombardia e Confimi, intesa presentata a Sesto

L’intesa, fortemente voluta dal Gruppo Scuola di Confimi, presieduto da Laura Parigi, è stata presentata lunedì 7 novembre a Sesto e fa da apripista ad altre collaborazioni in arrivo con importanti marchi multinazionali rinomati in tutto il mondo. Per elevare sempre di più le competenze dei ragazzi che frequentano la scuola fondata da don Bosco e dare loro la possibilità di confrontarsi concretamente con il mondo del lavoro, immergendosi in realtà occupazionali d’élite, con apprendistati esclusivi, non a disposizione di tutti i ragazzi delle scuole.

Salesiani Lombardia e Confimi, gli intervenuti

Alla serata di lunedì era presente il presidente di Confimi Industria, Franco Goretti che da tempo sottolinea l’esigenza di portare i ragazzi verso il mondo del lavoro in maniera tempestiva e mirata, in modo da dare alle aziende figure pronte all’inserimento. Il direttore dei Salesiani di Sesto San Giovanni, don Elio Cesari nel suo intervento ha voluto leggere il testo di un contratto di un ragazzo del 1800 tra quelli seguiti da don Bosco, proprio per ricordare come le esigenze e le prescrizioni di un inserimento lavorativo di un falegname intagliatore del tempo non differiscono poi tanto da quelle di oggi. Con la differenza che oggi sono subentrate le tecnologie che richiedono un continuo aggiornamento per mettere le proprie capacità manuali e intellettuali al passo con i tempi.

Presenti anche gli assessori, la sestese Roberta Pizzochera con delega all’Educazione e Maria Gabriella Fumagalli delegata a Istruzione, Formazione e Lavoro per il Comune di Cinisello Balsamo, che hanno esposto le istanze di questo territorio del Nord Milano, parte importante del bacino d’utenza dell’istituto scolastico di via Matteotti. Da queste due città arrivano moltissimi ragazzi che usufruiranno dei benefici scaturiti dall’accordo sottoscritto: a CNOS-FAP Salesiani Lombardia competerà diffondere i benefici dell’accordo di partenariato, in occasione delle giornate di orientamento indirizzate alle scuole di ordine inferiore presenti sul territorio, valorizzandone gli obiettivi in termini di legame tra formazione e mondo del lavoro.

Salesiani Lombardia e Confimi, le competenze

A Confimi Monza e Brianza toccherà erogare la consulenza alle imprese sul tema dell’Orientamento al Lavoro e dell’apprendistato di primo e terzo livello attraverso la competenza di proprio personale interno. Il pomeriggio di approfondimento, si è concluso con una visita ai laboratori di lavoro a disposizione dei ragazzi della scuola, dove alcuni incaricati hanno accompagnato i partecipanti tra i banchi di lavoro descrivendo “chi sono” oggi i giovani che si affacciano al mondo del lavoro come tirocinanti.