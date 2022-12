Rubata la cassetta dell’offerte in chiesa ad Arcore

Rubata una cassetta delle offerte nella chiesa di Sant’Eustorgio ad Arcore. Il triste episodio è accaduto sabato 3 dicembre nella tarda mattinata mentre il luogo sacro era aperto e incustodito. Infatti normalmente durante la pausa pranzo la chiesa viene chiusa, ma in questa occasione i sacerdoti per permettere a una signora con difficoltà a deambulare hanno deciso di lasciare le porte aperte per permetterle di uscire con comodo.

Rubata la cassetta dell’offerte e l’amara scoperta

Purtroppo però l’amara sorpresa è stata fatta nel pomeriggio dai preti rientrati nell’edificio e accorgendosi che la pesante cassaforte era sparita all’improvviso. All’interno del contenitore c’erano monete per un valore di circa 100 euro e il parroco don Giandomenico Colombo ha sporto denuncia ai carabinieri. Il problema è che nella zona, dove è stato perpetrato il furto, non ci sono telecamere che possono aiutare le forze dell’ordine a rintracciare gli autori del gesto.