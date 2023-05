Rubano i diamanti in una gioielleria di Busnago in pieno giorno

Incredibile furto con destrezza ai danni della gioielleria , all’interno del centro commerciale di Busnago. Il bottino, il cui valore non è stato ancora quantificato, lascia comunque capire che sarebbe notevole: infatti sono stati asportati diversi diamanti.

Rubano i diamanti rompendo la vetrinetta

Tutto è avvenuto in pieno pomeriggio, verso le 16 di giovedì 4 maggio. Nelle corsie del centro commerciale si affacciano anche le vetrine della nota gioielleria le cui commesse sono sempre abbastanza impegnate nel rispondere alle richieste dei clienti. Ad un certo punto, davanti ad una delle vetrine si fermano cinque uomini. Sembrano interessati a quanto vi era esposto. Sì, ma non per fare acquisti… Infatti mentre le commesse erano tutte occupate, i cinque, di corporatura piuttosto robusta in un solo attimo riescono a rompere la vetrina. Arraffano varie pietre, sembra diamanti, e quindi si dileguano altrettanto velocemente. Ma non è finita. L’«operazione» infatti è stata portata avanti in due tempi. Poco dopo due della banda tornano indietro, si dirigono verso la vetrina già forzata, e da qui si appropriano di vari oggetti in oro per un valore di circa 10mila euro. Alle commesse l’onere di presentare la denuncia presso la stazione dei carabinieri di Bellusco