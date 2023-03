Rovista nella spazzatura, ma dovrebbe essere in carcere, arrestato un 46enne a Vimercate

Arrestato dai carabinieri di Vimercate un 46enne che rovistava tra i rifiuti a Oreno sul quale pendeva una precedente condanna non scontata di 2 anni e 4 mesi per furto e ricettazione. I militari, intervenuti in via Borromeo, nella frazione di Oreno, su pronta attivazione della centrale operativa della Compagnia di Monza allertata da alcuni cittadini che segnalavano un uomo aggirarsi nelle zone residenziali , intento a rovistare tra i bidoni per la raccolta dei rifiuti.

Rovista nella spazzatura e viene fermato dai carabinieri

I militari della stazione cittadina rintracciavano il 46enne che nel frattempo si era allontanato trascinandosi dietro un bidone lungo la strada. Una volta fermato risultava privo di documenti, e quindi veniva accompagnato presso gli uffici del comando compagnia per essere sottoposto alla sua identificazione tramite rilievi dattiloscopici. All’esito degli accertamenti, sull’italiano originario dell’hinterland di Milano, risultava pendere nei suoi confronti un provvedimento di revoca di decreto di sospensione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, dovendo espiare la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di furto aggravato e ricettazione commessi entrambi a Milano nel febbraio 2018 quando, in piazza Lega Lombarda veniva fermato a bordo di un ciclomotore oggetto di furto. Terminata la stesura degli atti, veniva accompagnato presso il carcere di Monza dove dovrà scontare la condanna.